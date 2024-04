Pela Libertadores, Nacional se impõe e ganha do Libertad

Compromisso foi disputado no Estádio Gran Parque Central - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Nacional não deu margem para dúvida. Ao receber o Libertad, nesta quarta-feira (3), o time uruguaio fez 2 a 0 e começou bem sua trajetória no Grupo H da Libertadores. Desse modo, o Trico igualou o River Plate, na ponta da chave, em pontos (três) e saldo de gols. O mesmo vale, no aspecto negativo, para Libertad e Deportivo Táchira.

Com apenas três minutos de jogo, os anfitriões tiveram uma chance nítida de sair na frente. Depois de jogada pela direita, Galeano rolou para Rubén Bentancourt que estava com o gol aberto à sua frente. Todavia, ele bateu embaixo da bola e viu a pelota passar sobre a meta.

Na sequência do embate, o Nacional teve mais tempo a posse e conseguiu neutralizar as armas ofensivas do time paraguaio. Porém, tinha dificuldade em transformar suas investidas em finalizações agudas até os 33 minutos. Após receber no lado esquerdo da grande área, um chute cruzado de Gabriel Báez virou assistência para Leandro Lozano chegar, de carrinho, completando pras redes.

Ampliou e resolveu

A mudança no segundo tempo parecia ser apenas de lado de campo, já que o contexto não se alterou. Mais compacto e móvel, a marcação do Bolso dava poucos espaços ao Libertad que, sem alternativas, errava muito no meio-campo e também na defesa.

Com essa dinâmica e o fato do Nacional estar mais eficiente no seu volume de jogo, o marcador foi ampliado aos 17 minutos com Bentancourt. Novamente em jogada com participação de Galeano, a bola cruzada pelo lado esquerdo foi na cabeça do camisa 9 que, dessa vez, estufou as redes.

Antes do apito final, o time de Montevidéu teve chances reais para transformar o triunfo em goleada. Porém, faltou a devida precisão e o triunfo permaneceu no 2 a 0 até o seu término.

