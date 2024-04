Conmebol divulga áudio do VAR de Millionarios x Flamengo

Pedro, de pênalti, abriu o placar para o Flamengo contra o Millionarios - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF) Jogada10 Jogada10

A Conmebol divulgou o áudio da partida Millionarios (COL) 1 x 1 Flamengo, realizado na última terça-feira (02), no Estádio El Campín, em Bogotá. O árbitro de vídeo, o chileno Silvio Trucco, ratificou a marcação no campo do juiz argentino Darío Herrera.

Vale lembrar que o gol do Flamengo foi marcado de pênalti, sofrido por Arrascaeta e convertido por Pedro. Neste mesmo lance, inclusive, o volante Larry Vásquez foi expulso. O colombiano, aliás, recebeu vermelho direto. O VAR também entendeu que o lance era para cartão vermelho.

Com o resultado, o Flamengo, é claro, soma um ponto na Libertadores. O Rubro-Negro, aliás, está no Grupo E, junto ainda de Palestino, do Chile, e Bolívar, da Bolívia. Esses dois outros clubes medirão forças nesta quinta-feira (04), em Rancagua (CHI).

O Flamengo volta a campo para uma partida da Libertadores na próxima quarta-feira (10), às 21h30, no Maracanã, quando recebe o Palestino. Três dias antes, porém, o Rubro-Negro recebe o Nova Iguaçu pela volta da final do Campeonato Carioca. Na ida, o Rubro-Negro goleou por 3 a 0. Assim, o título estadual está encaminhado.

Campeão em 1981, 2019 e 2022, o Flamengo busca o quarto título da Libertadores. Caso ele venha, o time comandado por Tite se isolará como o brasileiro com mais taças na principal conquista continental.