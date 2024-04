Fluminense escalado para a estreia na Libertadores

Fluminense estreia na Libertadores nesta quarta-feira (3) - (crédito: Foto: Divulgação/Fluminense) Jogada10 Jogada10

O Fluminense confirmou há pouco os jogadores que iniciarão a partida de estreia do clube na Libertadores, nesta quarta-feira (3), diante do Alianza Lima, do Peru, fora de casa. A principal ausência do time é a do artikheiro Germán Cano. Ele ainda se recupera de entorse no joelho direito. Sendo assim, o Rei da América não estará em campo. Para o seu lugar, por fim, o técnico Fernando Diniz escolheu o atacante Lelê.

Desse modo, o time inicia o jogo com Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; André, Martinelli e Renato Augusto; John Arias, Lelê e Marquinhos.

Outra ausência importante é a de PH Ganso, com dores na panturrilha direita. Além dele, John Kennedy e Diogo Barbosa, suspensos, também não jogam.

Atual campeão, o Fluminense está no Grupo C da competição. Além do Alianza Lima, os outros adversários são o Colo-Colo (CHI) e o Cerro Porteño (PAR).

