Bragantino estreia na Sula com vitória sobre o Coquimbo Unido

Em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, o Red Bull Bragantino recebeu e derrotou o Coquimbo Unido (CHI) por 1 a 0. O gol foi marcado por Vitinho na reta final do primeiro tempo da partida no Nabi Abi Chedid.

Vale lembrar que o Massa Bruta disputa a Sul-Americana após ficar em sexto no Brasileirão e ser eliminado pelo Botafogo na segunda fase da Libertadores de 2024. Na segunda maior competição internacional da América do Sul, o primeiro lugar do grupo se classifica direta para as oitavas, enquanto o segundo disputa os playoffs contra um terceiro lugar da fase de grupos da Libertadores. O grupo tem ainda Racing (ARG) e Sportivo Luqueño (PAR).

Ciente da sua superioridade técnica e do fator casa, o Bragantino partiu para cima para controlar a partida. E assim foi feito, afinal, os paulistas logo tiveram boas chances com Eric Ramires, Douglas Mendes e Eduardo Sasha. Já o Coquimbo Unido quase abriu o placar com Andrés Chávez, mas Cleiton fez grande defesa.

Aos 40, enfim, o Bragantino balançou as redes. Juninho Capixaba cobrou falta, a zaga do Coquimbo afastou mal, e a bola sobrou para Eduardo Sasha. No entanto, o gol foi anulado. Nos acréscimos, o Massa Bruta marcou novamente, agora valendo: Nathan Mendes invadiu a área pela direita, cruzou e, Vitinho, sem dificuldades, só empurrou para o gol.

O primeiro tempo foi carente de emoção, assim como o segundo. O Bragantino, aliás, apenas administrou o resultado. Dessa forma, o Massa Bruta flertou com o gol do empate. A melhor chance, inclusive, veio com os visitantes, quando Luciano Cabral exigiu grande defesa de Cleiton.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X COQUIMBO UNIDO

Primeira rodada do Grupo H da Copa Libertadores

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 3 de abril de 2024, às 21h (de Brasília)

Gols: Vitinho, aos 48’/1ºT (1-0)

BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Eric Ramires (Gustavinho, aos 35’/2ºT) , Raul (Thiago Borba, aos 18’/2ºT) e Matheus Fernandes; Vitinho (Gabriel Lopes, aos 26’/2ºT), Eduardo Sasha (Jadsom, aos 26’/2ºT) e Laquintana (Talisson, aos 26’/2ºT) Técnico: Pedro Caixinha

COQUIMBO UNIDO: Diego Sánchez; Escobar, Elvis Hernández, Manuel Fernández e Cornejo (Cabrera – Intervalo); Glaby, Camargo (Chandía – Intervalo) e Galani (Alvarado, aos 41’/2ºT); Barrera, Luciano Cabral e Andréz Cháves (Azócar, aos 23/2ºT ) Técnico: Fernando Díaz

Árbitro: Ivo Méndez

Cartão Amarelo:

Cartão Vermelho:

