Sem sustos, Fortaleza estreia com vitória na Sul-Americana

Thiago Galhardo comemora primeiro gol do Fortaleza na partida - (crédito: Foto: Mateus Lotif/FEC)

Atual vice-campeão da Sul-Americana, o Fortaleza estreou com o pé direito na edição de 2024 da competição continental. Isso porque, fora de casa, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda aplicou 2 a 0 no Sportivo Trinidense (PAR). Os gols foram anotados por Galhardo e Pikachu marcaram para o Tricolor.

O Fortaleza dominou a partida. Galhardo abriu o placar logo aos quatro minutos, após bom passe de Machuca. O outro gol do embate saiu nos acréscimos do segundo tempo, com Pikachu aproveitando cruzamento de Pedro Rocha. O Leão ainda colocou uma bola na trave com Galhardo e outra no travessão em finalização de Pochettino. A situação ficou ainda mais confortável aos 37 do segundo tempo, quando Escobar foi expulso pelo time mandante.

O grupo do Leão, aliás, tem ainda Nacional Potosí (BOL) e Boca Juniors, que empataram sem gols. Dessa forma, o Fortaleza é o líder do grupo D. O Tricolor, inclusive, volta a campo agora contra os bolivianos, na próxima quarta-feira (10), no Castelão. Antes, porém, o Fortaleza decide o Campeonato Cearense, contra o arquirrival Ceará. Na ida, empate sem gols.

O Fortaleza se classificou para a Sul-Americana após terminar em décimo lugar no Brasileirão do ano passado.Na segunda maior competição internacional da América do Sul, o primeiro lugar do grupo se classifica direta para as oitavas, enquanto o segundo disputa os playoffs contra um terceiro lugar da fase de grupos da Libertadores.

