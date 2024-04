Abel valoriza desempenho e resultado na Argentina

Palmeiras empatou com o San Lorenzo - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon) Jogada10 Jogada10

Após o empate do Palmeiras em 1 a 1 com o San Lorenzo, o treinador Abel Ferreira valorizou o ponto conquistado em Buenos Aires na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores de 2024. Afinal, o comandante português enalteceu o adversário desta terça-feira (03).

“Acho que fica uma sensação positiva. Não conseguimos mais, mas o San Lorenzo é supercompetitivo. Para primeiro jogo e nossa caminhada nessa competição fizemos melhor que ano passado, quando iniciamos com derrota”, começou Abel Ferreira, lembrando da derrota do Palmeiras no ano passado para o Bolívar, na mesma primeira rodada.

Ainda nessa linha de raciocínio, Abel Ferreira destacou que o resultado também tem que ser valorizado pelo fato do Palmeiras ter jogador com reservas em Buenos Aires (com exceção de Gustavo Gómez). O português tomou essa atitude como forma de preservar o elenco para a final do Campeonato Paulista, no próximo domingo (07), contra o Santos. Na partida de ida, o Peixe, vale lembrar, aplicou 1 a 0.

“É sempre bom sair com a sensação de que a equipe lutou, jogou, criou. Estamos aqui porque nunca desistimos. Queríamos começar com uma vitória, não foi possível, mas levamos uma sensação positiva, com uma equipe que não tem um ritmo de jogo, mas é para isso que treino. Temos que dar parabéns aos meus jogadores, eu confio neles e quem entrou foi muito bem. Estão de parabéns pela atitude e pelo jogo que fizemos aqui”, concluiu Abel Ferreira.

Dessa forma, com o resultado, as duas equipes somam um ponto no Grupo F da competição. Liverpool (URU) e Independiente del Valle (EQU) completam a chave e fecham a primeira rodada nesta quinta-feira (04).

