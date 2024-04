Lomba enaltece elenco do Palmeiras após empate: ‘Queremos mostrar serviço’

Lomba teve grande atuação contra o San Lorenzo - (crédito: FABIO MENOTTI) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras ficou no empate em 1 a 1 com o San Lorenzo, nesta quarta-feira (03), em Buenos Aires, na primeira rodada do Grupo F, da Copa Libertadores. O Verdão começou a partida com os reservas, sofreu uma forte pressão no começo, mas conseguiu buscar a igualdade na etapa final. Muito desse resultado passa pelo goleiro Marcelo Lomba, que teve uma grande atuação no Nuevo Gasómetro.

Após a partida, o arqueiro celebrou mais uma chance com a camisa do Palmeiras e ressaltou que o elenco inteiro tem sua importância durante a temporada. Mesmo que não jogue todas as partidas.

“Foi um jogo bem típico de Libertadores. Nós que não jogamos tanto, queremos mostrar serviço a cada chance. Hoje serviu para mostrar valor para o que pessoal que está entrando. Não desistimos em nenhum momento. É a marca de nossa equipe. A cada jogador que acrescenta a equipe, chegando Lázaro, Rômulo, e nosso papel é esse, dar sustentação e a equipe prosseguir atrás dos objetivos. Conseguimos um bom resultado em uma atmosfera bastante difícil e vamos com confiança para domingo”, disse Lomba.

Esse foi o terceiro jogo de Marcelo Lomba nessa temporada. O jogador entrou em campo em outros dois jogos, também em ocasiões que o técnico Abel Ferreira poupou seus titulares. Aliás, em todas elas, o arqueiro deu conta do recado. Em Buenos Aires, se mostrou fundamental para o empate. Contudo, o goleiro e todo o elenco agora focam na final do Paulista. o Palmeiras encara o Santos, no Allianz Parque, precisando vencer por dois gols de diferença para ficar com o título.

