Marquinhos, do Fluminense, destaca treinos antes de maratona: ‘Não teremos tempo’

Marquinhos foi o autor do gol de empate do Fluminense diante do Alianza Lima - (crédito: Lucas Mercon) Jogada10 Jogada10

Após o empate com o Alianza Lima, o Fluminense desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (4), no Aeroporto Internacional. Com muitos desfalques, o Tricolor não teve uma boa atuação no Peru, porém conseguiu reagir no segundo tempo e voltar para casa com pelo menos um ponto. Autor do gol, Marquinhos valorizou as duas semanas de treinos antes da estreia para chegar inteiro ao confronto.

Com a eliminação no Campeonato Carioca, o elenco teve 18 dias sem partidas, algo que, segundo o atacante, foi essencial para a recuperação do time na capital peruana. Ainda mais agora que o time carioca terá um calendário intenso em abril também com o início do Campeonato Brasileiro.

“Creio que foi bom para o time todo esses dias que tivemos de treinamento, acho que foram duas semanas importantes para ganharmos cada vez mais condicionamento para ficarmos bem nos jogos. Essas duas semanas foram boas pela sequência de jogos que virão, não vamos ter tempo de treinamento”, disse.

O Tricolor volta a campo pela competição internacional na próxima terça-feira (9), às 21h, no Maracanã. Por fim, o adversário é o Colo Colo, que estreou com vitória simples sobre o Cerro Porteño. O time chileno é o líder do Grupo A após a primeira rodada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.