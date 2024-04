Artur Jorge comanda no Botafogo o seu primeiro treino nesta sexta-feira

Artur Jorge acompanha o Botafogo no Estádio Nilton Santos - (crédito: Foto: Reprodução/ESPN) Jogada10 Jogada10

Novo treinador do Botafogo, embora ainda não anunciado oficialmente, Artur Jorge comanda o seu primeiro treino nesta sexta-feira (5), no Espaço Lonier. A informação é do jornal “O Globo”. Nesta quinta-feira (4), o elenco alvinegro ganhou folga.

Artur Jorge desembarcou no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (3) e, no mesmo dia, esteve no Estádio Nilton Santos para acompanhar a derrota do Botafogo para o Junior Barranquilla por 3 a 1, pela primeira rodada do Grupo D da Copa Libertadores.

Para estar à beira do campo, o treinador lusitano precisará passar por toda a burocracia e tirar o visto de trabalho. Sendo assim, sua estreia pelo Botafogo ainda é um ponto de interrogação.

Há mais de um mês sem treinador depois de despedir Tiago Nunes, o Botafogo buscou Artur Jorge no Braga, time que o profissional classificou para a Champions League na última temporada e onde obteve a confiança do presidente daquele clube.

Enquanto buscava alguém para o lugar de Tiago Nunes, o time ficou sob a batuta de Fábio Matias, auxiliar fixo da casa. O interino estava invicto até a última quarta-feira. Agora, em dez jogos, soma oito vitórias, um empate e uma derrota.

Com o fim de semana livre, o Botafogo viaja para Quito na próxima terça-feira (9). Na capital equatoriana, o Glorioso enfrenta a LDU, pela segunda rodada de sua chave na Libertadores. O Mais Tradicional é o lanterna do grupo.

