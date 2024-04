Final do Paulista: Palmeiras terá 18 horas para preparar Allianz Parque

Allianz Parque terá show nas vésperas da final do Paulistão - (crédito: Foto: Divulgação) Jogada10 Jogada10

O Allianz Parque será o palco da grande final do Campeonato Paulista neste domingo (07), às 18h, entre Palmeiras e Santos. Contudo, para ter o estádio à disposição, o Verdão terá uma força-tarefa e uma ajuda do cantor Alexandre Pires para ter o local inteiro pronto para receber seus torcedores.

Na sexta e no sábado, o estádio receberá shows do grupo “Só Pra Contrariar”, que tem Alexandre Pires como vocalista. A banda teria outra apresentação marcada para este domingo, mas a pedido do Palmeiras, foi cancelada.

O show do “Só Pra Contrariar” está previsto para começar às 20h, com a término por volta das 22h. Assim, a WTorre, empresa responsável pela manutenção e pelos shows no Allianz Parque, terá cerca de 18 horas para deixar o estádio pronto para o confronto. É obrigatório que o gramado esteja livre para começar o evento às 16h, por protocolo da Federação Paulista de Futebol (FPF).

As partes não estão preocupadas com a logística dessa desmontagem, já que uma situação parecida aconteceu em 2023. No ano passado, a banda coreana “ATEEZ” fez um show no Allianz Parque no dia 26 de agosto. No dia seguinte, o Palmeiras enfrentaria o Vasco, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro. A desmontagem aconteceu a tempo, e o Verdão venceu o Cruz-Maltino por 1 a 0.

Além disso, este será o primeiro teste do novo composto da grama cortiça, após um show. A empresa promete que não haverá danos, e o jogo acontecerá sem qualquer dano. O Verdão disponibilizou carga máxima para a final e, até esta quinta-feira, mais de 22 mil ingressos já foram vendidos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.