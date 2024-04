Grêmio muda planejamento para focar na final do Gauchão

Time titular do Grêmio terá ainda mais dois treinos antes da final do Gaúchão diante do Juventude - (crédito: Lucas Uebel/Gremio FBPA) Jogada10 Jogada10

O Grêmio mudou o foco após a estreia com derrota por 2 a 0 para o The Strongest, na Libertadores, na última terça (02). A equipe prioriza a final do Gauchão desde o início desta semana. Tanto que o elenco que viajou para La Paz, na Bolívia, para o primeiro compromisso na principal competição de clubes da América do Sul foi repleto de reservas e jovens. A partir desta quinta-feira (04), a comissão passa a implementar mudanças para dar prioridade à decisão do Estadual.

Com o intuito de ter êxito na conquista do heptacampeonato gaúcho, o Imortal vai antecipar o regime de concentração para o embate com o Juventude. Em partidas importantes, o treinador Renato Portaluppi estipula um período maior de permanência do grupo no hotel. A estratégia é controlar melhor o sono e a alimentação dos jogadores. Além de um maior prazo para realizar conversas sobre os jogos.

Normalmente, o prazo para os atletas concentrarem é de uma noite antes dos duelos. No confronto com o Jaconero, a decisão foi por dois dias, ou seja, se inicia na noite desta quinta.

A segunda mudança envolve uma atitude menos comum. Isso porque todos os jogadores que estiverem na lista de relacionados deverão se apresentar em um hotel na zona norte de Porto Alegre. O objetivo é antecipar e colaborar a criação do cenário de decisão de campeonato.

Grêmio tentará recuperar jogadores machucados

A última modificação e missão é a tentativa de recuperar alguns jogadores que estão em fase final de recuperação de lesão. Afinal, os zagueiros Bruno Uvini e Geromel, além do lateral-esquerdo Cuiabano, estiveram nas atividades com o grupo, na última quarta-feira (03). Assim, os três vão passar por uma reavaliação para avaliar se terão condições de pelo menos ficar como opções no banco de reservas.

O Grêmio decide o Estadual em embate com o Juventude, no próximo sábado (06), às 16h30, na Arena. Como houve empate em 0 a 0 na primeira partida, o Tricolor Gaúcho necessita da vitória. Em caso de novo placar igual, a definição do campeão vai para a disputa de pênaltis.

O grupo ainda terá mais duas sessões de treinamento para finalizar a preparação. Aliás, a provável escalação é; Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Mayk; Villasanti e Pepê; Pavón, Cristaldo e Gustavo Nunes; Diego Costa.

