Bombado, Luva de Pedreiro dá autógrafo para jogador do Manchester United

Ele não é um atleta profissional. Mas tem status e prestígio como se fosse um dos grandes do mundo do futebol. Isso mesmo! O Luva de Pedreiro foi tietado por um jogador do Manchester United e as imagens viralizaram nas redes sociais.

O influenciador encontrou-se com Alejandro Garnacho e foi muito tietado pelo argentino. Aliás, em outro momento, após um papo e outro, o brasileiro autografou sua carta de jogador do EA Sports.

“Valeu, meu fã. Qualquer coisa que precisar é só dar um salve”, brincou Luva.

Alejandro Garnacho tem 19 anos e é uma das apostas do Manchester. Na Premier League, ele disputou 27 jogos, marcou cinco gols e deu três assistências. O contrato dele vai até 2028 e está avaliado em 40 milhões de euros.

