Tite aparece em vídeo jogando altinha com netos na praia da Barra

Ao lado de seu filho e auxiliar Matheus Bachi, Tite, técnico do Flamengo, aproveitou a folga na manhã desta quinta-feira (4) para ir à praia da Barra com a família. Com boné para trás, o treinador jogou “altinha” com os seus netos Leonardo e Lucca.

No vídeo postado por Fernanda Bachi, sua nora, Tite esbanjou habilidade ao dar um passe de chaleira. Nas redes sociais, rubro-negros brincaram com a situação.

Desde sua chegada ao Flamengo, ainda em 2023, Tite busca conciliar o seu trabalho no clube carioca com o cotidiano com os seus familiares. No confronto contra o Nova Iguaçu no sábado, por exemplo, o treinador deixou a coletiva de imprensa com um de seus netos no colo.

Próximo desafio

Após o empate na Libertadores contra o Millonarios, o Flamengo se reapresenta na tarde desta quinta-feira, às 16h, no Ninho do Urubu. Dessa forma, o treinador dará início a preparação para o segundo jogo da final do Campeonato Carioca, que será no domingo, no Maracanã.

