Torcedora do San Lorenzo faz gestos racistas contra a torcida do Palmeiras

Torcedora do San Lorenzo fez gestos racistas para a torcida do Palmeiras em partida da Copa Libertadores - (crédito: Foto: Reprodução Redes Sociais) Jogada10 Jogada10

Uma torcedora do San Lorenzo foi flagrada imitando um macaco em direção à torcida do Palmeiras durante o embate no Nuevo Gasómetro. Aliás, as duas equipes se enfrentaram nesta quarta-feira (03), em Buenos Aires, pela primeira rodada do Grupo F da Copa Libertadores. A partida acabou empatada em 1 a 1.

O episódio aconteceu durante o gol do Palmeiras na partida, marcado por Piquerez. Um torcedor palestrino que estava gravando a festa pelo tento, virou a câmera para o lado das arquibancadas do San Lorenzo e flagrou a cena. Por sua vez, o Verdão disse que já acionou o departamento jurídico e vai tomar as providências do caso.

?????? MAIS UM CASO “ISOLADO” Uma torcedora do San Lorenzo fez gestos racistas para a torcida do Palmeiras em partida da Copa Libertadores. ???? Reproduçãopic.twitter.com/CZ1xjQV6G2 — Goleada Info (@goleada_info) April 4, 2024

Não é só o Palmeiras vítima de racismo de torcedores do San Lorenzo

Contudo, esta não é a primeira vez que torcedores do San Lorenzo praticam atos racistas contra brasileiros. No ano passado, um outro adepto e um dirigente do time argentino acabaram presos após cometerem racismo durante o duelo contra o São Paulo, no MorumBIS, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Aliás, o simpatizante do San Lorenzo foi identificado como David Emanuel. Ele teria arremessado uma banana em uma criança de 12 anos, além de, também, realizar gestos racistas para o garoto. Por outro lado, o dirigente mostrou uma foto de macaco para torcedores e fez gestos racistas. Ele estava no camarote destinado a dirigentes do San Lorenzo.

Logo após os atos, os dois foram retirados da arquibancada pela Polícia Militar e encaminhados para a 6ª Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, o DRADE.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.