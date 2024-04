Santos fará treino aberto nas vésperas da final do Paulistão

Santos terá treino aberto nas vésperas da final do Paulistão - (crédito: Foto: Reprodução Twitter) Jogada10 Jogada10

O Santos segue focado e se preparando para o duelo contra o Palmeiras, neste domingo (07), às 18h, no Allianz Parque, pela final do Campeonato Paulista. O Peixe tem a vantagem no jogo de ida e joga pelo empate. Para motivar os jogadores para a decisão, a diretoria decidiu fazer um treino aberto no sábado (06), véspera do duelo contra o Verdão.

Aliás, a atividade vai acontecer na Vila Belmiro, estádio santista, às 16h30. Além disso, o acesso será gratuito aos torcedores que desejam empurrar o time na véspera do confronto. A ideia do treino aberto teve o aval do técnico Fábio Carille e do presidente Marcelo Teixeira.

A expectativa é de que a Vila Belmiro esteja lotada no sábado para mandar um recado positivo aos jogadores. Os portões do estádio serão abertos duas horas antes do início da atividade em campo. O objetivo é que os atletas tenham um último contato com o torcedor antes da final, já que é proibido ter torcida visitante em clássicos no Estado de São Paulo. Como o mando é do Palmeiras, os santistas não vão poder estar no Allianz Parque.

“Compareça, Nação Santista! Vamos apoiar o nosso elenco para a grande final do Paulistão 2024. Nós esperamos você!”, escreveu o Santos, em nota.

Após o treino, a delegação santista vai viajar para São Paulo e iniciar a concentração para o duelo no Allianz Parque. Aliás, a ideia do treino aberto também é um pedido de Carille. Afinal, o treinador teve uma experiência parecida com o Corinthians. Na ocasião, deu certo, já que o Timão venceu o mesmo Palmeiras, na casa do rival e ficou com o título.

