Fábio Matias se torna técnico do Botafogo com melhor aproveitamento no século

O Botafogo não conseguiu se impor diante do Junior Barranquilla e acabou sendo derrotado por 3 a 1 no Nilton Santos. Fábio Matias, que vinha empilhando vitórias e fazendo um bom trabalho, se despediu do cargo de técnico interino na quarta-feira (03/04). Afinal, Artur Jorge já está no Rio de Janeiro para se apresentar ao clube e deve comandar seu primeiro treino nesta sexta-feira (05/04).

Trabalho de Fábio Matias no Botafogo

Fábio Matias está se despedindo do Botafogo. No entanto, sua saída não é por falta de méritos. Afinal, os jogadores alvinegros conquistaram oito vitórias, um empate e uma derrota sob comando do técnico interino (83%). É o melhor aproveitamento de um treinador alvinegro neste século.

Fábio Matias comandou somente dez jogos no Botafogo. No entanto, seus números não deixam de ser expressivos. Afinal, Luís Castro, que fez uma campanha impressionante no primeiro turno do Brasileirão de 2023, teve 58,7% aproveitamento no total. Enderson Moreira, campeão da Série B em 2021, saiu do clube com 72%.

Momento do Glorioso em 2024

Além do bom aproveitamento, Fábio Matias conseguiu resultados importantes na temporada. Afinal, nos dez jogos comandados, os jogadores alvinegros venceram um clássico, foram campeões da Taça Rio e se classificaram para fase de grupos da Libertadores. O clube atualmente vive um bom momento na temporada e deve muito ao trabalho do técnico interino.

O Glorioso entra em campo na próxima quinta-feira (11/04), diante da LDU, em Quito, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A tendência é que Artur Jorge, novo técnico do clube para 2024, comande os jogadores alvinegros no Equador.

