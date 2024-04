Renato Augusto passa por primeira avaliação após sentir a panturrilha

Renato augusto sentiu dores na panturrilha e foi substituído por Lima - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Jogada10 Jogada10

Na busca pelo bi, o Fluminense fez sua estreia pela Libertadores e ficou no empate por 1 a 1 com o Alianza Lima, do Peru, por 1 a 1. No entanto, uma cena preocupou o torcedor ainda no primeiro tempo, quando Renato Augusto, que foi titular no lugar de Ganso, deixou o gramado sentindo dores na panturrilha. Por outro lado, o meia passou por uma avaliação prévia que não constatou um quadro grave.

Dessa forma, a situação do jogador não preocupa o Departamento Médico, que fará uma reavaliação junto ao restante do elenco na sexta-feira, no CT Carlos Castilho. O treinador Fernando Diniz teve que substituir o meio aos 27 minutos ainda na primeira etapa, para a entrada de Lima. A informação é do portal ‘ge’.

Ao lado elenco, Renato Augusto desembarcou no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (4), no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão). Em campo, o Fluminense não teve uma boa atuação e sentiu a falta de oito desfalques, entretanto conseguiu arrancar a igualdade no placar na etapa final, com gol de Marquinhos, de cabeça.

Entre os lesionados, estão Cano, Paulo Henrique Ganso, Manoel, Marlon, Keno e Gabriel Pires . Já o atacante John Kennedy e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa cumprem suspensão.

Olho na agenda

O Tricolor volta a campo pela competição internacional na próxima terça-feira (9), às 21h, no Maracanã. Por fim, o adversário é o Colo Colo, que estreou com vitória simples sobre o Cerro Porteño. O time chileno é o líder do Grupo A após a primeira rodada.

