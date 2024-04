Fê Palermo se vê ‘pronta’ para atuar em outras posições na Seleção Brasileira

Fê Palermo durante treino nos Estados Unidos - (crédito: Foto: Lívia Villas Boas / CBF) Jogada10 Jogada10

Em busca do título inédito da SheBelieves Cup, a Seleção Brasileira enfrenta o Canadá no sábado (6), às 16h30 (de Brasília). A lateral-direita Fê Palermo, do Palmeiras, pode exercer a função de zagueira na competição, afinal, já treinou nesta posição com o técnico Arthur Elias. Dessa forma, ela detalha a importância dos treinos para que possa desempenhar o ofício com êxito.

“Acredito que atuar em mais de uma posição, realmente me traz mais oportunidades, e eu gosto de desafios. Essa é uma posição na qual já atuei, mas preciso realmente de alguns treinos para me habituar novamente, porque envolve diferentes recursos que são usados em campo. Mas estou pronta para executar da melhor forma”, disse a palmeirense.

Além de jogar como lateral e zagueira, Fê Palermo também já atuou como meio-campista.

Adotando a SheBelieves Cup como preparação para as Olímpiadas, a Canarinho sabe do alto nível técnico e de intensidade da competição. Dessa forma, Fê Palermo falou sobre as seleções participantes e sobre o trabalho com Arthur Elias.

“Eu tive a oportunidade de enfrentar algumas grandes seleções em partidas, e acredito que isso foi importante para que eu compreendesse o nível e as diferenças entre elas. Arthur enfatiza muito isso dentro de seu modelo de jogo, fortalecendo nosso estilo e nossas qualidades. Me sinto ainda mais adaptada por já ter participado de um ciclo anterior, com entrosamento com as meninas e conhecendo o grupo”

