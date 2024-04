Mais de 50 torcedores são presos após briga com policiais em jogo na Croácia

Torcedores arremessaram cadeiras na direção dos policiais - Foto: Reprodução - (crédito: Foto: Reprodução) Jogada10 Jogada10

Mais de 50 torcedores foram presos e três policiais ficaram feridos depois de um conflito entre parte da torcida do Hajduk Split e a polícia durante o jogo contra o Dínamo Zagreb, no Estádio Poljud, pela semifinal da Copa da Croácia, realizado na última quarta-feira (3).

A confusão começou logo após o apito final, quando torcedores do Hajduk Split invadiram o campo após a eliminação. Ao mesmo tempo, os jogadores e membros da comissão técnica de ambas as equipes saíram rapidamente do campo após a invasão. Muitos sinalizadores foram acesos e lançados, alguns em direção à torcida do Dínamo Zagreb.

No entanto, a polícia conseguiu empurrar os torcedores de volta para as arquibancadas, mas, em resposta, alguns deles arrancaram assentos do estádio e os lançaram contra os policiais.

De acordo com um comunicado emitido pela polícia de Split, os ataques dos torcedores continuaram do lado de fora do estádio. Nas ruas próximas, com o lançamento de garrafas, bombas de fumaça, pedras e outros objetos. Três policiais encaminharam-se ao hospital e mais outras 51 pessoas acabaram sendo detidas.

LEIA MAIS: Ônibus do Peñarol tem vidros quebrados em acidente na Argentina

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.