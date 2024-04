Jogador do Leverkusen lamenta permanência de Xabi Alonso

Josip Stanisic comemora gol marcado com a camisa do Leverkusen - Foto: Sascha Schuermann/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Sascha Schuermann/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O lateral Josip Stanisic parece não ter gostado da permanência do técnico Xabi Alonso no Bayer Leverkusen. O treinador estava na mira do Bayern de Munique para assumir o clube bávaro na próxima temporada, mas a decisão do espanhol em permanecer pegou o jogador de surpresa.

“Estou alegre por ele ser feliz aqui. Mas, para mim, é uma pena, claro. É certo que eu desejava um desfecho diferente”, revelou Stanisic.

No entanto, o motivo da decepção de Stanisic acontece pelo fato de que o lateral pertence ao Bayern de Munique e está emprestado ao Leverkusen nesta temporada. A expectativa era reencontrar Xabi Alonso no clube bávaro, que já informou que conta com o jogador para 2024/2025.

“Acertei (em escolher jogar no Leverkusen). Esperava ter minutos e seguir evoluindo. Foi difícil na primeira metade da temporada, cheguei a ficar insatisfeito. No fim, o importante é a equipe”, completou o lateral.

