Lucas Sasha celebra vitória do Fortaleza na Sul-Americana e projeta decisão do Cearense

O Fortaleza estreou com o pé direito na Sul-Americana e venceu o Sportivo Trinidense por 2 a 0 na quinta-feira (3). O volante Lucas Sasha, que entrou em campo na segunda etapa do confronto, valorizou o início do Leão do Pici no torneio com vitória.

“Muito importante poder iniciar com vitória, ainda mais em uma partida fora de casa. A Sul-Americana é uma competição muito difícil, porque apenas o primeiro colocado do grupo avança direto para as oitavas de finais, então iniciar com vitória é algo muito bom. Só temos que parabenizar todo o grupo pelo grande jogo e o excelente resultado”, disse Lucas.

Após a vitória no torneio internacional, o Fortaleza agora volta as suas atenções para a final do Campeonato Cearense. Em busca do hexacampeonato seguido, o Leão do Pici enfrenta o Ceará no sábado (06), às 16h40, na Arena Castelão. No jogo de ida, as equipes empataram sem gols. Lucas Sasha falou sobre a expectativa para a decisão.

“Sabemos da importância dessa final, vamos enfrentar um adversário difícil. Respeitamos a equipe do Ceará, clássico é sempre uma partida diferente, ainda mais quando vale título. O nosso time está muito focado, concentrado e sedento por esse título. Vamos trabalhar bastante para chegar bem preparado e buscar conquistar o hexa”, afirmou.

