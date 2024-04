Eintracht x Werder Bremen: escalações e onde assistir

Jogadores do Eintracht durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação / Eintracht - (crédito: Foto: Divulgação / Eintracht) Jogada10 Jogada10

A bola volta a rolar no Campeonato Alemão. Eintracht e Werder Bremen se enfrentam, nesta sexta-feira (5), às 15h30 (de Brasília), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, pela partida de abertura da 28ª rodada da Bundesliga.

Como chega o Eintracht

Os donos da casa estão há duas rodadas sem vitória e se distanciou da briga por uma das quatro vagas para a próxima edição da Champions. Dessa maneira, o Eintracht aparece na 6ª posição, com 41 pontos, 12 a menos que o Dortmund, em quarto, e nove de diferença para o RB Leipzig. Os quatro primeiros colocados vão à Champions, o quinto vai para a Liga Europa, enquanto o sexto garante a vaga na Liga Conferência.

Ao mesmo tempo, o técnico Dino Toppmöller terá alguns desfalques para o jogo desta sexta-feira. Rode, Kalajdzic e Loune, lesionados, estão fora da partida.

Como chega o Werder Bremen

Por outro lado, o Werder Bremen vive um péssimo momento na Bundesliga e se afastou da briga por uma vaga nas próximas competições europeias. A equipe não vence há cinco rodadas no Alemão, com quatro derrotas consecutivas. Assim, o clube está na 10ª posição, com 30 pontos, 11 a menos que o próprio Eintracht, que abre a zona de classificação para os torneios europeus.

Por fim, o técnico Ole Werner terá uma baixa de última hora para encarar o Eintracht. Jung, suspenso, está fora do compromisso em Frankfurt. Além disso, Stark, Njinmah e Kownacki estão fora da partida por lesão, enquanto Zetterer aparece como dúvida.

Eintracht x Werder Bremen

28ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: sexta-feira, 05/04/2024, às 15h30 (de Brasília)

Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt (ALE)

Eintracht: Trapp; Tuta, Koch, Pacho; Ebimbe, Skhiri, Gotze, Max; Marmoush, Ekitike e Knauff. Técnico: Dino Toppmöller

Werder Bremen: Pavlenka; Veljkovic, Pieper, Malatini; Weiser, Schmid, Stage, Schmidt, Deman; Ducksch e Woltemade. Técnico: Ole Werner

Onde assistir: SporTV, Onefootball e GOAT (YouTube)

