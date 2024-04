Chelsea vira jogo inacreditável em clássico com o Manchester United

Garnacho foi o artilheiro do jogo, com dois gols. Já são sete na Premier League - (crédito: Foto: GLYN KIRK/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

A PREMIER LEAGUE NÃO FALHA! Jogando no Stamford Bridge, Chelsea e Manchester United fizeram um dos jogos mais espetaculares da temporada. Com direito a DOIS gols nos acréscimos, os Blues fizeram a festa de sua torcida ao vencer por 4 a 3, nesta quinta-feira (4), pela 31ª rodada do Campeonato Inglês.

Gallagher e Cole Palmer (hat-trick) fizeram os gols dos Blues, enquanto Garnacho (duas vezes) e Bruno Fernandes marcaram para os Red Devils. E com direito a participação para lá de especial do brasileiro Antony.

O Chelsea estava com fome de bola. Não à toa, com apenas 19′ da etapa inicial, o placar já anotava 2 a 0 para o time da casa. Primeiro, Gallagher aproveitou cruzamento rasteiro de Gusto e complementou de primeira.

Posteriormente, Cucurella sofreu falta de Antony dentro da área: pênalti para os Blues e cobrança perfeita de Cole Palmer, artilheiro do Chelsea na competição, agora com 14 gols.

Mas a Premier League não é considerada das principais ligas do mundo à toa. O Manchester United acordou e conseguiu buscar o empate ainda no primeiro tempo, em um intervalo de menos de cinco minutos.

Aos 34′, Garnacho reduziu a desvantagem aproveitando falha grotesca de Caicedo. Depois, Antony deu grande virada de jogo para Dalot, que cruzou como se fosse com a mão na cabeça de Bruno Fernandes. O camisa 8 deslocou o goleiro Petrovic, deixando tudo igual aos 39′.

O que é isso, Antony?!

Após participar do segundo gol do United, Antony fez valer o ingresso. Em um cruzamento absurdo de três dedos, aos 22′ da etapa final, ele deixou Garnacho na cara do gol. O artilheiro da noite só teve o trabalho de tocar de cabeça na saída de Petrovic.

VIRADA INACREDITÁVEL

O United sentia o gosto da vitória de perto quando o árbitro deu 8′ de acréscimos. Aos 96′, porém, Dalot cometeu pênalti bobo e viu Cole Palmer deixar tudo igual. E, de maneira espetacular, o time da casa buscou a virada. Aos 99′, o próprio Palmer recebeu da entrada da área e soltou a canhota, contando com desvio para matar Onana. 4 x 3 épico na Inglaterra.

Tabela e próximos passos

O Chelsea ganha duas posições com os três pontos conquistados, alcançando o décimo lugar, com 43. E tem dois duelos pela Premier League pela frente antes de encarar o Manchester City na semifinal da FA Cup (dia 20). Os adversários dos Blues nos jogos em questão são Sheffield (fora, no domingo (7)), e Everton (casa, dia 15).

O Manchester United, por sua vez, estaciona na sexta posição, com 48 pontos – são nove a menos que o quinto colocado Tottenham, último time a conferir vaga em competições europeias.

Tal qual o Chelsea, os Red Devils têm dois jogos de Premier League antes da semifinal da FA Cup, contra o Coventry, no dia 21. O time de Erik Ten Hag recebe o Liverpool no maior clássico da Inglaterra, no domingo, e visita o Bournemouth, no dia 13.

