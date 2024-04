Fluminense mantém escrita após estreia na Libertadores; saiba

Renato Augusto em ação na estreia do Fluminense na Libertadores - (crédito: Lucas Mercon) Jogada10 Jogada10

O Fluminense saiu de Lima com um ponto na bagagem de volta para o Rio de Janeiro. A estreia do Tricolor na Libertadores, na última quarta (3), em empate por 1 a 1 com o Alianza Lima, aliás, contou com um ingrediente especial.

Isto porque, com o empate, o time das Laranjeiras manteve uma escrita importante na principal competição da América do Sul. Foi a décima estreia do Fluzão, e o time ainda não sabe o que é perder em jogos iniciais no torneio.

São dez partidas do atual campeão da América, com cinco vitórias e cinco empates. O Tricolor venceu Palmeiras (1971), Arsenal de Sarandí-ARG (2012), Caracas-VEN (2013), Millonários-COL (2022), e Sporting Cristal-PER (2023).

Empatou, então, nos seguintes duelos: Vasco (1985), LDU-EQU (2008), Argentinos Jrs-ARG (2011), River Plate-ARG (2021) e Alianza Lima-PER (2024).

Confira a lista dos jogos

Palmeiras 0 x 2 Flu, 1971

Flu 3 x 3 Vasco, 1985

LDU-EQU 0 x 0 Flu, 2008

Flu 2 x 2 Argentinos Jrs-ARG, 2011

Flu 1 x 0 Arsenal-ARG, 2012

Caracas-VEN 0 x 1 Flu, 2013

Flu 1 x 1 River Plate-ARG, 2021

Millonarios-COL 1 x 2 Flu, 2022

Sporting Cristal-PER 1 x 3 Fluminense, 2023

Alianza Lima-PER 1 x 1 Fluminense, 2024

O Fluminense volta a campo na próxima terça (9), quando enfrenta o Colo-Colo, no Maracanã. Este será, assim, o reencontro do Flu com o Maraca em jogos de Libertadores após a conquista da Glória Eterna, em 4 de novembro de 2023. Os ingressos, aliás, já estão à venda.

