De la Cruz treina e deve voltar ao Flamengo na final do Carioca; Gerson trabalha com bola

O Flamengo se reapresentou nesta quinta-feira após empate com o Millonarios (COL) na estreia da Libertadores 2024. Visando a final do Cariocão, o técnico Tite teve o retorno do meio-campista Nico de la Cruz, que foi ausência em Bogotá, mas que deverá jogar no domingo.

O uruguaio, com quadro viral e sintomas de febre, desfalcou o Rubro-Negro na terça-feira. De la Cruz, aliás, sequer foi para o Estádio El Campín e permaneceu no hotel que serviu de concentração para o Flamengo.

Para a decisão no fim de semana, porém, não está claro se o Flamengo utilizará força máxima. Após o jogo de terça-feira, Tite relatou que alguns atletas estavam desgastados e pode oxigenar o time.

Vale lembrar que na próxima quarta-feira o Rubro-Negro tem compromisso com o Palestino (CHI) pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo acontecerá no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).

Provavelmente com De la Cruz, o Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu no domingo, às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca 2024. Na ida, o Rubro-Negro venceu o adversário por 3 a 0.

O Flamengo se reapresentou na tarde desta quinta (04), e iniciou a preparação para enfrentar o Nova Iguaçu, com foco na final do @Cariocao! #VamosFlamengo #CRF ????: Gilvan de Souza /CRF pic.twitter.com/kQ6m5SFN3p — Flamengo (@Flamengo) April 4, 2024

Gerson treina com bola

Quem também treinou com os companheiros no Ninho do Urubu foi o meio-campista Gerson. Afastado desde o fim de fevereiro por um problema renal, que o obrigou a passar por cirurgia, o camisa está no trabalho de transição.

O Coringa ainda não estará disponível para a final do Cariocão, mas tem chances de voltar ainda neste mês de abril, caso a recuperação seja conforme o planejado. No pior dos cenários, o retorno de Gerson está previsto para o início de maio.

