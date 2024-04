Vasco faz proposta por Caíque, volante do Juventude

Caíque chegou ao Juventude neste ano após se destacar no Ceará em 2023 - (crédito: Foto: Fernando Alves/Juventude) Jogada10 Jogada10

Em busca de reforços para o meio-campo, o Vasco fez uma proposta ao Juventude pelo volante Caíque. O jogador de 28 anos tem se destacado na equipe gaúcha, e o Cruz-Maltino terá a concorrência de outros clubes do futebol brasileiro também interessados no atleta.

Com vínculo até o fim do ano, o meio-campista poderá assinar um pré-contrato a partir do meio do ano. Dessa forma, o Cruz-Maltino ofereceu R$ 2 milhões ao Juventude pelo jogador, num acordo de três temporadas. Os jornalistas Venê Casagrande e Lucas Pedrosa deram a informação.

O Juventude, porém, pediu um tempo ao Vasco para responder. Em meio à final do Campeonato Gaúcho, o foco do clube é no jogo de sábado, contra o Grêmio, em Porto Alegre. No jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0. A tendência é que os clubes voltem a conversar na próxima semana.

Além de Caíque, o Vasco também tem interesse em Marlon Freitas, do Botafogo, e em Emmanuel Martínez, do América-MG. Com as lesões de Jair e Paulinho, que podem ficar fora de todo o restante da temporada, o técnico Ramón Díaz enxerga a necessidade de reforçar o meio-campo. O camisa 10 Dimitri Payet também está lesionado, mas deverá voltar aos gramados em um mês.

Após o encerramento da janela de transferências em 7 de março, outra janela se abriu na última segunda-feira. Desta vez, porém, apenas jogadores que jogaram os campeonatos estaduais pelo Brasil podem mudar de clube. O período para novas contratações vai até o dia 19 de abril.

