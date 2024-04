Santos marca treino aberto na Vila Belmiro antes da final contra o Palmeiras

Expectativa é a de que a torcida do Santos lote a Vila no último treinamento antes final de domingo - (crédito: Foto: Divulgação/Santos) Jogada10 Jogada10

Com o objetivo de motivar ainda mais o elenco para o jogo de volta da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, a diretoria do Santos deu o aval para a realização de um treino aberto para a torcida neste sábado (6), véspera do duelo. A atividade está prevista para as 16h30, na Vila Belmiro.

O acesso será gratuito aos torcedores, com os portões do estádio abertos duas horas antes do início do treinamento. A iniciativa veio do departamento de futebol e teve a aprovação do técnico Fábio Carille e do presidente Marcelo Teixeira.

A expectativa é a de que promover uma interação ainda maior entre torcida, jogadores e diretoria antes da partida de domingo (7), às 18h, no Allianz Parque. No confronto de ida, o Peixe venceu por 1 a 0, gol do meia Rómulo Otero. Assim, um empate dá o título ao clube praiano, que disputará a Série B do Brasileiro em 2024.

Não será a primeira vez que uma equipe comandada por Fábio Carille terá um treino aberto antes de jogos decisivos. O treinador foi um dos responsáveis por uma sequência de atividades abertas aos torcedores quando dirigia o Corinthians, entre 2017 e 2019.

