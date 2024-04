Geovani, ídolo do Vasco, recebe alta após quase um mês internado

Geovani fez mais de 300 jogos com a camisa do Vasco - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram) Jogada10 Jogada10

Ídolo do Vasco, o ex-jogador Geovani teve alta nesta quinta-feira em Vitória, capital do Espírito Santo. Internado há 24 dias por conta de uma desidratação, causada por inflamação e infecção do intestino, afinal, o Pequeno Príncipe comemorou nas redes sociais.

“Hoje tive alta! Agradeço a Deus pela recuperação que venho tendo e gratidão ao time do Hospital MedSênior, em Vitória, onde fui muito bem tratado! Agradeço a todos os profissionais por todo cuidado, carinho e atenção que tiveram comigo”, disse.

Vale lembrar que o ex-jogador superou um câncer na coluna vertebral, em 2015. Em 2022, aliás, inchaços no corpo fizeram o capixaba ficar internado. Geovani aproveitou para agradecer as mensagens e orações.

“Agora, seguimos em casa com o tratamento e a nutrição, buscando forças para voltar a encontrar com os amigos! Grato por tudo e por todas as mensagens, visitas e orações! Deus no controle sempre”, concluiu.

Geovani atuou pelo Vasco durante 12 anos na soma de suas duas passagens pela Colina. A primeira foi de 1982 a 1989. Pouco depois, contudo, voltou ao clube, quando atuou entre 1991 e 1993. Pela Seleção Brasileira, disputou 23 partidas, marcou cinco gols e venceu um título, aliás: a Copa América 1989.

