Pela Libertadores, Rosario Central bate Peñarol

No Estádio Gigante de Arroyito, Rosario Central e Peñarol se enfrentaram nesta quinta-feira (4) pelo Grupo G da Libertadores. E, em duelo da mesma chave onde estão Atlético-MG e Caracas, o time argentino venceu por 1 a 0.

O caráter físico e de disputas mais ríspidas ganharam mais espaço no confronto do que, necessariamente, aspectos táticos e técnicos para um dos lados sobressair. Com isso, as chances de gol praticamente não existiram em boa parte da etapa inicial.

Entretanto, quando parecia que a rede não seria balançada antes do intervalo, a bola parada foi decisiva para os rosarinos. Após batida de escanteio, o zagueiro Facundo Mallo testou e viu a pelota carimbar o travessão. No rebote, o também zagueiro Carlos Quintana fez um malabarismo onde conseguiu pegar o rebote, de pé esquerdo, e abriu a conta na Argentina.

Teste de resistência

Não foi uma melhora latente, mas o compromisso no Gigante de Arroyito era mais capaz de proporcionar, no segundo tempo, jogadas com real trabalho de posse. Tanto do lado do Rosario como da representação uruguaia.

Pela necessidade da partida, gradualmente o Peñarol foi se impondo na busca pelo empate enquanto os Canallas não se furtaram em recuar as linhas e buscar o contra-ataque. Assim, os visitantes chegaram a ter oportunidade onde Maxi Silvera encobriu o goleiro Jorge Broun e Quintana fez corte providencial, na pequena área.

Porém, na base da solidez defensiva, o Rosario Central resistiu e pôde comemorar seus três primeiros pontos na Libertadores 2024.

