Fora de casa, Bolívar goleia o Palestino na Libertadores

Em grupo da Libertadores onde também estão Flamengo e Millonarios, o Bolívar é o líder isolado. Isso porque, jogando na cidade de Rancagua, nesta quinta-feira (4), o time de La Paz venceu o Palestino por 3 a 0.

Os donos da casa até tiveram uma chance de grande perigo logo no início com Jonathan Benítez obrigando o goleiro Carlos Lampe a fazer importante intervenção. Todavia, o que se viu na sequência da primeira etapa foi os bolivianos assumindo o controle, pelo menos, da posse de bola.

Desse modo, o Bolívar foi se ambientando a frequentar o ataque e pavimentou a abertura do marcador com Chico da Costa sendo derrubado dentro da área para finalizar. Na batida, o centroavante foi preciso ao mandar no extremo canto direito do arqueiro César Rigamonti.

Antes do intervalo, o cenário que já era bom para a Academia ficou ainda melhor com dois fatos em sequência. Aos 34, Chico da Costa marcou o segundo após falta lateral onde desviou na primeira trave e encobriu Rigamonte. Já aos 47, o zagueiro Iván Román recebeu o segundo amarelo e, com a expulsão, deixou o Palestino com um jogador a menos.

Questão resolvida

Com boa vantagem no placar e numérica, a situação ficou muito favorável aos bolivianos. Mas, mesmo assim, o time dirigido por Pablo Sánchez seguiu com instinto ofensivo e chegou ao terceiro tento graças a nova penalidade. Outra vez, sobre Chico da Costa. Bruno Sávio foi para a cobrança e o goleiro César Rigamonti até defendeu, mas o brasileiro aproveitou o rebote para capitalizar.

A partir de então, o embate ficou efetivamente sob o controle do Bolívar que ainda encontrou espaço para Ramiro Vaca, em passe de Bruno Sávio, fazer o 4 a 0.

