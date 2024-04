São Paulo perde para o Talleres e estreia mal na Libertadores

São Paulo busca o tetra da Libertadores - (crédito: Foto: Diego Lima/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Início ruim para o São Paulo na Libertadores 2024. O Tricolor encarou o Talleres (ARG) nesta quinta-feira, fora de casa, mas perdeu para a equipe de Córdoba por 2 a 1. Em partida disputada no Estádio Mario Alberto Kempes, Ruíz Rodríguez e Rubén Botta fizeram para os argentinos, enquanto Luciano descontou para o clube brasileiro.

Dessa forma, com o resultado, o Talleres soma três pontos e fica na liderança do Grupo B da competição. O São Paulo, porém, zerado, está na lanterna. Cobresal (CHL) e Barcelona de Guayaquil (EQU), que completam a chave, empataram em 1 a 1 na terça-feira e têm um ponto.

Primeiro tempo

Em um primeiro tempo maluco e truncado, o jogo ficou muito picotado. Com menos de um minuto, Rafinha recebeu cartão amarelo por falta dura. Aos cinco, Ramón Sosa, que sofreu a dura entrada de Rafinha, sentiu e deixou o campo para a entrada de Ruíz Rodríguez, que viria a ser importante depois. Com 16 minutos, Rafinha se lesionou e deu lugar a Igor Vinicius. Aos 28, problema muscular em Lucas Moura, que deixou campo chorando para a entrada de Ferreira. A partir daí, o Tricolor melhorou um pouco e assustou, mas não balançou as redes. Quase nos acréscimos, porém, Wellington Rato machucou o tornozelo e precisou sair. Carpini aceitou o risco de ficar com um menos para não fazer a terceira parada, mas o São Paulo levou um golpe. Aos 50, Ruíz Rodríguez recebeu na área e chutou forte. A bola tocou na trave de Rafael e entrou.

Segundo tempo

O começo do segundo tempo veio com a entrada de Erick, que deixou o São Paulo novamente com 11 jogadores, mas outro duro golpe com sete minutos. Após lançamento da zaga, a defesa são-paulina tentou cortar, mas a bola sobrou para Rubén Botta, que encarou a marcação de Arboleda e bateu no cantinho de Rafael para fazer o segundo. Carpini mexeu na equipe aos 19, com as entradas de Galoppo e Luciano, e as mexidas deram resultado um minutos depois. O argentino chutou de fora da área, e a bola pegou na trave. No rebote, Luciano, livre, só escorou para o fundo das redes. O camisa 10 teve boa chance para empatar, mas parou em defesa do goleiro. Nos acréscimos, no abafa, Diego Costa tentou de cabeça, mas parou em bela defensa do goleiro Guido Herrera em cima da linha.

Sequência

Talleres e São Paulo voltam a campo pela Libertadores na próxima semana. Na terça-feira, o time argentino encara o Barcelona de Guayaquil, fora de casa. O Tricolor, porém, volta a campo na quarta-feira, diante do Cobresal, no Morumbis.

TALLERES X SÃO PAULO

Libertadores 2024 – Grupo B – Primeira rodada

Data: 04/04/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (ARG)

TALLERES: Guido Herrera; Benavídez, Catalán, Juan Rodríguez e Miguel Navarro; Portilla (Juan Portillo, 27’/2ºT), Marcos Portillo (Galarza, 27’/2ºT) e Ortegoza; Rubén Botta, Ramón Sosa (Ruíz Rodríguez, 6’/1ºT) (Mantilla, 42’/2ºT) e Girotti (Bustos, 42’/2ºT). Técnico: Walter Ribonetto

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha (Igor Vinicius, 19’/1ºT), Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson (Galoppo, 19’/2ºT), Wellington Rato (Erick, intervalo), James Rodríguez (Luciano, 19’/2ºT) e Lucas Moura (Ferreira, 28’/1ºT); André Silva. Técnico: Thiago Carpini

Gols: Ruíz Rodríguez, 50’/1ºT (1-0); Rubén Botta, 7’/2ºT (2-0); e Luciano, 19’/2ºT (2-1)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartão Amarelo: Benavídez, Portilla, Marcos Portillo e Bustos (TAL); Rafinha e Luciano (SAO)

Cartão Vermelho: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.