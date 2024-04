Com Tite, Bruno Henrique mostra versatilidade e se torna ‘coringa’ no Flamengo

Bruno Henrique em campo na estreia da Libertadores - (crédito: Photo by Raul Arboleda / AFP) Jogada10 Jogada10

Depois da chegada de Tite, Bruno Henrique perdeu espaço e se tornou reserva no Flamengo. No entanto, ele vem mostrando muita versatilidade sob comando do técnico. O atacante já atuou aberto pelos dois lados do campo e como homem de referência neste começo de temporada.

Versatilidade de Bruno Henrique no Flamengo

No fim do Brasileirão de 2023, Tite testou Bruno Henrique na vaga de Luiz Araújo e gostou do que viu em campo. O atacante, dessa forma, vem sendo utilizado como ponta-direita desde então e tem sido uma espécie de “coringa” do ataque rubro-negro em 2024.

Na última terça-feira (02/04), Bruno Henrique atuou como titular no jogo entre Millonarios e Flamengo. O atacante iniciou em campo como ponta-direita e depois se tornou centroavante no segundo tempo. O camisa 27, dessa forma, não atuou em sua posição de origem na estreia da Libertadores.

Apesar da versatilidade imposta por Tite, Bruno Henrique se consolidou e se consagrou no Flamengo como ponta-esquerda. O atacante atua nesta posição desde os primeiros anos de carreira e sempre se sentiu confortável nesta função.

“Vou priorizar a minha posição que é a ponta-esquerda. É onde eu sempre joguei e consigo me adaptar melhor. O Tite conversou comigo no ano passado e disse que poderia me usar de 9 também ou junto com algum centroavante. Dependendo do jogo. Mas eu priorizo a minha posição”, disse Bruno Henrique no começo de 2024.

Disputa por titularidade

Everton Cebolinha é um dos principais responsáveis pela variação de posições de Bruno Henrique. O camisa 11 cresceu de produção depois da chegada de Tite e se tornou titular absoluto do clube. O jogador também gosta de atuar como ponta-esquerda e tem sido muito decisivo dentro de campo.

Bruno Henrique, dessa forma, precisa lutar para reconquistar seu espaço entre os titulares. O atacante vem sendo utilizado por Tite nos jogos, mas não tem conseguido apresentar boas atuações. O camisa 27 marcou apenas um gol nesta temporada e vive um momento delicado no clube.

