Botafogo encaminha renovação de Fábio Matias

Interino durante mais um mês, Fábio Matias está com moral diante da SAF do Botafogo. Afinal, o clube pretende renovar por mais dois anos o contrato com o auxiliar permanente da comissão técnica alvinegra. Sem assim, seu vínculo com o Mais Tradicional terminaria somente em 2028. A informação é do site “ge”.

As duas partes conversam. Neste momento, os dois lados têm um acerto pelas cláusulas do novo contrato.

Além de ter um novo contrato com o Botafogo, Matias receberá do clube um aumento salarial e estará à disposição quando o Glorioso precisar de seus serviços e auxílio à comissão técnica de Artur Jorge, próximo treinador do time alvinegro.

Matias chegou ao clube no início deste ano, substituindo Lucio Flavio, dispensado pela SAF. Em fevereiro, ele assumiu a equipe após a queda do técnico Tiago Nunes. À frente do escrete alvinegro, soma oito vitórias, um empate e uma única derrota, um retrospecto, aliás, invejável.

Com estes números tão impressionantes, o interino teve a chance de iniciar a carreira, de fato, como o treinador. O Cuiabá, clube da Série A do Campeonato Brasileiro, o procurou. Porém, ele não pretende sair do Botafogo.

