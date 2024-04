Fluminense divulga terceira parcial de ingressos para o jogo com o Colo-Colo

Torcida do Fluminense se prepara para primeiro jogo no Maracanã pela Libertadores de 2024 - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense) Jogada10 Jogada10

Depois de estrear com um empate, o Fluminense volta a campo na próxima terça-feira pela Libertadores. Assim, o Tricolor mede forças com o Colo-Colo (CHI), às 21h, no Maracanã. Até o momento, mais de 32 mil torcedores já garantiram seus lugares no estádio, que promete ter casa cheia.

Nesta sexta-feira (5), o clube irá liberar os check-ins para todas as categorias de sócios. Além disso, a venda online para não-sócios e torcida visitante começa no sábado (6), enquanto a comercialização em bilheterias terá início no próximo domingo (7).

Para o confronto, o Fluminense trabalha para os retornos de Germán Cano e Paulo Henrique Ganso. Ambos ficaram de fora no empate por 1 a 1 com o Alianza Lima, no Peru. O argentino teve sua segunda lesão desde que chegou ao futebol brasileiro, com uma entorse no joelho direito. Contudo, teve dificuldade para fazer alguns movimentos no treino que antecedeu.

O camisa 10, por sua vez, sentiu dores na panturrilha antes do Fla-Flu, algo que persistiu, Apesar de ter ficado 18 dias sem entrar em campo, o Fluminense preferiu preservá-lo diante do time peruano para que chegue mais forte e bem fisicamente contra o Colo-Colo (CHI).

A tendência, também, é que o Tricolor faça a estreia do novo patrocinador máster, a Superbet. No confronto com a equipe peruana, o clube agradeceu à casa de apostas Betano, que estampou o local mais nobre da camisa tricolor nos últimos três anos.

