Távila expõe separação com Luva de Pedreiro: ‘Fui traída em toda gestação’

Távila Gomes expôs, na última quinta-feira (04), que seu relacionamento com Luva de Pedreiro chegou ao fim. Inicialmente, optou por adotar o silêncio. Contudo, ao usar a ferramenta “caixinha de perguntas” do Instagram, um seguidor perguntou se o casal seguia junto. Em seguida, ela aproveitou a oportunidade para desabafar.

“Desde quando saíram as fofocas, eu nunca me pronunciei por causa da minha saúde mental e da gestação. Mas uma hora cansa de ouvir e ler tantas coisas e vocês não sabem o que se passa por trás. Não vou ser julgada por algo que não tenho culpa. Fui traída a gestação inteira dentro da própria casa, e mais um milhão de coisas que nem caberiam aqui. E eu me calei esse tempo todo. Mas uma hora cansa! Essa é a verdade. E, não, a culpa não é minha e eu não sou a única a passar por isso”, detalhou Távila.

Ela deu à luz a Davi Cristiano Ronaldo há quase um mês, fruto do relacionamento com Luva de Pedreiro. Posteriormente, a ex-companheira ainda provocou o influenciador a respeito do interesse pelo seu filho.

“Não gente, não estamos. Permito ele conviver e participar por causa de Davi (isso quando ele quer)”, acrescentou.

Relacionamento entre Luva de Pedreiro e Távila

Os dois deram início ao namoro em abril do ano passado, e ainda em agosto de 2023, Távila e Luva de Pedreiro anunciaram a gravidez. No entanto, quando a criança nasceu, eles não estavam mais juntos. Apesar disso, o casal passava a imagem de ter uma boa relação. Por isso, alguns de seus fãs nas redes sociais especularam que pudessem ter reatado o namoro. O influencer, aliás, tem um extenso histórico de envolvimento em polêmicas.

