Gerson se recupera de lesão e antecipa retorno ao Flamengo

O Flamengo deve ter um reforço importante nos próximos compromissos da temporada. Afinal, Gerson está próximo de retornar aos gramados. O volante se reintegrou ao elenco rubro-negro na última quinta-feira (04/04) e treinou normalmente no Ninho do Urubu. A informação é do “ge”.

O volante, dessa forma, pode ser opção para Tite nos próximos jogos da Libertadores, do Brasileirão e da Copa do Brasil. O camisa 20 vem sendo desfalque nos últimos jogos da temporada e não entra em campo desde dia 15 de fevereiro. O jogador, que estava previsto para retornar no começo de maio, deve voltar antes do previsto.

Lesão de Gerson no Flamengo

O volante sentiu fortes dores no rim e realizou uma cirurgia no começo de março. O camisa 8, dessa forma, teve que iniciar um longo trabalho de recuperação e fazer atividades separadas no Ninho do Urubu. O jogador, por outro lado, não sente mais desconforto e está bem próximo de voltar.

Gerson é um dos principais ídolos do elenco rubro-negro e vinha sendo muito utilizado neste começo de temporada. O volante atuou como capitão e titular nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, mas precisou se afastar dos gramados por conta da hidrofenose renal.

O Flamengo entra em campo neste domingo (07/04), diante do Nova Iguaçu, às 17h, no Maracanã, pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca. Gerson segue inapto fisicamente para jogar. No entanto, De La Cruz, reforço do clube para 2024, vem dando conta do recado e deve ser titular em campo.

