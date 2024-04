Palmeiras vende 30 mil ingressos para final e aposta na torcida pelo tri

Palmeiras já vendeu 30 mil ingressos para a final do Paulistão - (crédito: Foto: Fábio Menotti/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o Santos, neste domingo (7), às 18h, no Allianz Parque, pela grande final do Campeonato Paulista. O Verdão perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 e precisa vencer por dois gols de diferença na sua casa para ficar com o tricampeonato estadual. Para isso, o Alviverde aposta na força do seu torcedor, como aconteceu nos dois últimos anos.

Em 2022, depois de sair atrás no duelo de ida, contra o São Paulo, por 3 a 1, o Alviverde aplicou uma goleada por 4 a 0 no segundo encontro e ficou com o título. Já em 2023, o Verdão também perdeu o primeiro embate, desta vez por 2 a 1, para o Água Santa. Contudo, conseguiu novamente reverter o placar, também por 4 a 0.

Até a tarde de quinta-feira (4), o Verdão já havia vendido 30 mil ingressos apenas para os sócios-torcedores. A venda para o público em geral começa nesta sexta-feira. Há, ainda, a expectativa que as entradas se esgotem ainda hoje (05). Assim, a disputa para aqueles que não são sócios deve ser acirrada.

Abel convoca torcida do Palmeiras para o Allianz Parque

Aliás, após o duelo contra o Santos, no último domingo, o técnico Abel Ferreira falou da importância do Allianz Parque. Além disso, convocou a torcida para o jogo decisivo.

“Estamos inteiros para nos preparar para essa grande final, domingo, em nossa casa. Mais uma vez convoco todos os nossos torcedores, que nos apoiem em todos os momentos. Mesmo que a gente sofra um gol no começo, queremos o vosso apoio. Se fizermos dois ou três gols, também queremos o vosso apoio. O jogo só acaba quando o árbitro apita e essa equipe mostrou hoje que nunca se rende. Vai lutar sempre pelos melhores resultados. Domingo temos um título em disputa e quero lembrar aos nossos jogadores das emoções que é disputar e ganhar esses jogos”, disse Abel.

