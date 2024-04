Botafogo anuncia saída de gerente da base

Botafogo comunica saída de gerente da base - (crédito: Foto: Vitor Silva/BFR) Jogada10 Jogada10

O Botafogo anunciou, na manhã desta sexta-feira (05/04), que Tiago Gomes não é mais gerente das categorias de base. O profissional, que trabalhava no clube há sete anos, foi um dos responsáveis pela reestruturação no futebol e pela melhoria nas condições de infraestrutura.

“Após 7 anos de Clube, hoje encerro meu ciclo com a sensação de dever cumprido. Grato pela oportunidade de estar à frente do futebol de Base do Botafogo e de construir uma bonita trajetória. Passei por três presidentes em 5 anos de BFR e um sócio majoritário por mais 2 anos de SAF”, escreveu Tiago Gomes nas redes sociais.

Substituto de Tiago Gomes no Botafogo

O Botafogo já tem um nome certo para vaga de Tiago Gomes. De acordo com “ge”, os dirigentes alvinegros acertaram com Leonardo Coelho. O profissional trabalhou como gerente das categorias de base do do Athletico-PR e também participou da reformulação do futebol feminino no América-MG.

Leonardo Coelho, dessa forma, agora chega para assumir um novo projeto no Botafogo. A diretoria alvinegra vem investindo pesado nas categorias de base. Afinal, John Textor preza muito pela reestruturação das categorias do clube e pela unificação das metodologias de trabalho.

