Carpini começa a perder respaldo, mas ainda não corre riscos no São Paulo

A situação de Thiago Carpini ficou ainda mais complicada no São Paulo após a derrota para o Talleres nesta quinta-feira (04). O Tricolor perdeu por 2 a 1, no estádio Mário Kempes, e largou mal na Libertadores. Após o embate, muitas críticas caíram nas costas do treinador, que viu seu respaldo diminuir dentro do clube.

A diretoria são-paulina não admite em público, mas está insatisfeita com o trabalho do treinador. O trabalho de Carpini ainda não está em risco, já que a cúpula entende que há ainda muito caminho para ser percorrido. Além disso, o elenco vem comprando a ideia do técnico, mesmo com desempenhos abaixo do esperado.

Entretanto, o retrospecto recente fez com que o prestígio do treinador fosse caindo ao longo do tempo. Afinal, Carpini começou seu trabalho quebrando um tabu em Itaquera e conquistando a Supercopa Rei do Brasil. Contudo, nos últimos nove jogos, foram apenas duas vitórias, além de uma eliminação para o Novorizontino no Paulistão e a estreia com derrota na Libertadores. O nível dos adversários também irritou a cúpula são-paulina.

Outra parte que irritou os nomes fortes do clube foi o desempenho. Afinal, o São Paulo teve 18 dias para se preparar para a estreia na Libertadores, mas jogou muito abaixo do esperado. A diretoria entende que as lesões de Rafinha, Lucas e Wellington Rato prejudicaram a equipe, mas entende que o time poderia produzir mais.

Carpini tenta reerguer São Paulo na Libertadores

Carpini terá mais uma chance de mostrar serviço na próxima quarta-feira (10). O São Paulo encara o Cobresal, do Chile, no MorumBIS, pela segunda rodada do Grupo B da Copa Libertadores e precisando vencer para se reabilitar na competição.

