Pelé ganha estátua onde marcou seu primeiro gol na carreira

Solenidade tinha ex-jogadores e ídolos do Santos - (crédito: Foto: Guilherme Greghi/Santos FC) Jogada10 Jogada10

Ídolo eterno do futebol mundial, Pelé ganhou mais uma homenagem. Na última quinta-feira (4), foi inaugurada a estátua do Rei do Futebol, em Santo André. O local, aliás, é emblemático.

Afinal, a estátua está no Parque Antônio Fláquer, conhecido como Ipiranguinha, no Grande ABC Paulista. O local, aliás, é em frente onde tinha o campo que ocorreu o amistoso entre Corinthians de Santo André e Santos. Foi lá que Pelé marcou o primeiro dos mais de mil gols na carreira.

A solenidade contou com a presença de torcedores e ídolos históricos do Santos. “Muito merecida. Pelé sempre ficará na nossa memória. Fiz questão de participar, com muito orgulho”, disse Pepe, ex-jogador.

O jogo estava nos 30 minutos do segundo tempo. Um jovem apelidado como “Gasolina” entrou em campo e seis minutos depois marcou o sexto gol do Peixe na vitória por 7 a 1.

O “Gasolina”, afinal, virou “Pelé e depois se tornou o maior jogador do futebol mundial. Ele conquistou o mundo com a camisa da Seleção Brasileira, além de outras conquistas históricas.

Pelé morreu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.