Jogador do Nova Iguaçu é punido pelo TJD e não enfrenta o Flamengo na final do Carioca

“Por maioria de votos, se conheceu do recurso da procuradoria e no mérito deu-lhe provimento para aplicar ao atleta Cayo Henrique Nascimento Ferreira, do Nova Iguaçu FC, a suspensão de 03 (três) jogos, quanto à imputação do art. 254 §1º I do CBJD. Voto vencido do Dr. Dilson Neves que conhecia do recurso e negava provimento, mantendo a decisão aplicada pela 5ª CDR”, diz a decisão do TJD.