Jogador do Santos manda recado ao vivo para ex-participante do BBB

O Big Brother Brasil 2024 caminha para a reta final. O MC Bin Laden, aliás, foi eliminado na última quinta-feira (5) e, após deixar o programa, foi surpreendido com as notícias sobre o Santos – time do coração do participante. Aliás, Diego Pituca falou das novidades.

Logo ao deixar o programa, Bin Laden já perguntou como estava a situação do Santos no Campeonato Paulista. “Como está o Santos?”, questionou aos apresentadores do “Bate Papo BBB”. Foi quando Pituca entrou para dar as novidades.

“Tenho uma noticia boa pra trazer pra você. Nós estamos na final do Campeonato Paulista. Conseguimos ganhar o primeiro jogo do Palmeiras de 1 a 0 em casa, na Vila Belmiro. Depois tenho certeza que você vai ver aí os vídeos né, da festa linda que a torcida fez na Vila. Agora, domingo, a gente tem o segundo jogo da final e tenho a certeza que você vai acompanhar aí e vai mandar energia positiva pra gente”, anunciou o capitão do Santos.

A surpresa foi grande para o artista que ele chegou a perguntar se Abel Ferreira tinha deixado o Palmeiras. Aliás, depois, Pituca convocou Bin Laden para torcer pelo Santos no estádio. O participante agradeceu.

“Caraca, o Pituquinha, mano. Não acredito. Mano, não acredito nisso. Que isso, cara. Pô, Palmeiras, deixa o Santos ganhar. O Abel Ferreira saiu do Palmeiras? Se o Abel saiu, acabou o pacto dos caras”, reagiu Bin após a notícia.

A grande final do Campeonato Paulista será neste domingo, às 18h (de Brasília), no Allianz Parque. O primeiro jogo terminou com vitória do Peixe, por 1 a 0, na Vila Belmiro.

