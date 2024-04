Reestreia de Marcelo pelo Fluminense completa um ano

Marcelo dispara para marcar golaço pelo Fluminense na final do Carioca - (crédito: Foto: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC) Jogada10 Jogada10

Um dos jogadores mais vitoriosos da história do futebol, Marcelo completa, nesta sexta-feira (5), um ano de sua reestreia pelo Fluminense, clube que o revelou.

Foi na vitória por 3 a 1 sobre o Sporting Cristal, em 5 de abril de 2023, no Estádio Nacional de Lima, no Peru, em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Marcelo foi titular no duelo em questão, atuando 64 minutos e recebendo um cartão amarelo. Ele teve boa atuação e ajudou na virada tricolor, que contou com gols de Germán Cano (duas vezes) e Vitor Mendes.

O primeiro jogo do caminho à #GloriaEterna em 2023, também foi a reestreia do ídolo @MarceloM12 no FLUMINENSE! Histórico! ???????? pic.twitter.com/McCcNbuGdO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 5, 2024

O jogo seguinte, porém, foi ainda mais marcante. Já que o Flu havia sido derrotado por 2 a 0 na partida de ida da final do Campeonato Carioca para o maior rival Flamengo.

Na volta, M12 decidiu, marcando um golaço – seu primeiro no retorno -, e dando condições ao Fluminense para conquistar uma remontada. No fim, 4 a 1 para o Tricolor das Laranjeiras e o bicampeonato carioca garantido, com direito a grande festa no Maracanã.

Ao todo, Marcelo possui 41 partidas realizadas desde que retornou ao Fluminense. Além do título carioca, ele conquistou a Libertadores. São dois gols e uma assistência no período.

Antes, quando da época em que surgiu como revelação, o lateral-esquerdo atuara em 51 oportunidades, com incríveis oito gols. Foi entre 2005 e 2006, antes de se mudar para o Real Madrid, onde ficaria por 16 temporadas. Antes de retornar, chegou a defender o Olympiacos-GRE, mas jogou apenas dez jogos.

