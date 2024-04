Crystal Palace x Manchester City: escalações e onde assistir

Haaland está à disposição de Pep Guardiola para enfrentar o Crystal Palace - Foto: Divulgação/Manchester City - (crédito: Foto: Divulgação/Manchester City) Jogada10 Jogada10

A bola volta a rolar nesta reta final da Premier League. Na briga pela liderança, o Manchester City visita o Crystal Palace neste sábado (6), às 8h30 (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres, na partida de abertura da 32ª rodada do Campeonato Inglês.

Como chega o Crystal Palace

O clube londrino vive um momento ruim na Premier League e terá um adversário complicado pela frente. O Crystal Palace está na 14ª posição, com 30 pontos, e não vence há quatro rodadas, sendo duas derrotas e dois empates. Ao mesmo tempo, a equipe está com o sinal de alerta ligado, uma vez que a vantagem para o Luton Town, primeiro time na zona de rebaixamento, é de apenas oito pontos.

Além disso, o Crystal Palace enfrenta uma série de desfalques na equipe e o departamento médico do clube está cheio. Sam Johnstone, Cheick Doucoure), Marc Guehi, Rob Holding, Jesurun Rak- Sakyi e Matheus França, lesionados, estão fora da partida.

Como chega o Manchester City

Por outro lado, o City vem de uma goleada por 4 a 1 sobre o Aston Villa e se consolidou na terceira posição da Premier League. No entanto, os atuais campeões seguem vivos na briga pelo título. No momento, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola tem 67 pontos, atrás do vice-líder Arsenal, com 68, enquanto o Liverpool aparece no topo da tabela, com 70.

Apesar do favoritismo neste sábado, Guardiola também terá alguns desfalques na equipe por motivo de lesão. Kyle Walker e Nathan Ake, machucados, serão ausências. Além disso, o goleiro Ederson aparece como dúvida. Por fim, a boa notícia é que Haaland e De Bruyne estão à disposição do treinador.

Crystal Palace x Manchester City

32ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 06/04/2024, às 8h30 (de Brasília).

Local: Selhurst Park, em Londres (ING).

Crystal Palace: Henderson; Ward, Andersen, Lerma; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Ayew, Mateta, Eze. Técnico: Oliver Glasner.

Manchester City: Ortega; Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol; Rodri; Bernardo, De Bruyne, Foden, Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Árbitro: Paul Tierney (ING)

VAR: Stuart Attwell (ING)

Onde assistir: ESPN e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.