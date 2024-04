Canadá x Brasil: onde assistir e escalações

Marta e Luana durante treino da Seleção - (crédito: Foto: Lívia Villas Boas/CBF) Jogada10 Jogada10

A Seleção Brasileira feminina estreia no Torneio SheBelieves neste sábado (6), nos Estados Unidos. No Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, a equipe de Arthur Elias enfrenta o Canadá às 16h30 (horário de Brasília). A competição servirá como preparação para as Olímpiadas de Paris, em julho deste ano.

Como funciona a competição?

Essa, aliás, será a nona edição do Torneio SheBelieves, que acontece anualmente nos Estados Unidos. Quatro seleções participam da competição: Brasil, Estados Unidos, Canadá e Japão.

Dessa forma, o torneio se divide da seguinte forma: cada equipe disputará duas partidas, as semifinais e a final/terceiro lugar. A decisão acontecerá no dia 9 de abril.

Onde assistir

O SporTV transmite a partida entre Canadá e Brasil.

Como chegam Canadá e Brasil

A seleção canadense entra em campo em desvantagem no confronto histórico contra o Brasil. Em 30 jogos, são 12 vitórias brasileiras, 10 canadenses e 10 empates. Em busca de diminuir a diferença, a técnica Bev Priestman conta com os retornos de Janine Beckie e Desiree Scott. Por outro lado, Sydney Collins, Jayde Riviere e Nichelle Prince, por questões médicas, não estão à disposição.

Assim como o Canadá, o Brasil também conta com retornos importantes. Afinal, o técnico Arthur Elias voltou a convocar Marta e Cristiane que, inclusive, podem iniciar a partida deste sábado no time titular. A Canarinho, no entanto, também conta com ausência. Luana Bertolucci, por motivos pessoais, não poderá participar da competição. Dessa forma, o treinador convocou a meio-campista Júlia Bianchi.

CANADÁ X BRASIL

Torneio SheBelieves

Data e horário: 06/04/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

CANADÁ: Kailen Sheridan; Vanessa Gilles, Ashley Lawrence e Buchanan; Quinn, Simi Awujo, Fleming; Adriana Leon, Lacasse e Deanne Rose. Técnica: Bev Priestman.

BRASIL: Lorena (Barbieri); Antônia Silva, Thais (Yasmim), Lauren e Tamires; Duda Sampaio, Vitoria Yaya e Angelina; Cristiane, Gabi Portilho e Marta. Técnico: Arthur Elias.

