Athletic Bilbao x Mallorca: escalações e onde assistir

Jogadores do Athletic Bilbao durante atividade de preparação para a final da Copa do Rei - Foto: Divulgação/Athletic Bilbao - (crédito: Foto: Divulgação/Athletic Bilbao)

Athletic Bilbao e Mallorca disputam a grande final da Copa do Rei da Espanha. As equipes se enfrentam neste sábado (6), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, para o duelo decisivo que vale uma vaga na próxima edição da Liga Europa para o campeão.

Como chega o Athletic Bilbao

Apontado como favorito ao título, o Athletic Bilbao chega para a decisão com moral após eliminar Atlético de Madrid e Barcelona da competição. Além disso, o clube tem 23 conquistas da Copa do Rei, embora o último troféu tenha sido há mais de 30 anos.

No último compromisso, a equipe perdeu para o Real Madrid por 2 a 0 no Campeonato Espanhol, mas poupou alguns de seus principais jogadores de olho na decisão deste sábado.

Além disso, o técnico Ernesto Valverde enfrenta alguns problemas na escalação. Isto porque o zagueiro Álvarez e o atacante Nico Williams aparecem como dúvidas.

Como chega o Mallorca

Com apenas um título da Copa do Rei, conquistada em 2002/03, o Mallorca quer ampliar a sua história no cenário nacional e vai em busca do segundo caneco. Para chegar até a decisão, o clube eliminou a Real Sociedad nos pênaltis e venceu o Girona, sensação do futebol espanhol nessa temporada, pelo placar de 3 a 2.

No entanto, o Mallorca também está com o sinal de alerta ligado no Campeonato Espanhol, uma vez que está com apenas seis pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

Athletic Bilbao x Mallorca

Final da Copa do Rei

Data e horário: sábado, 06/04/2024, às 17h (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha (ESP).

Athletic Bilbao: Unia Simón (Agirrezabala); Óscar de Marcos, Vivian e Lekue; Mikel Vesga, Iñigo Ruiz e Sancet; Iñaki Williams, Nico Williams (Álex Berenguer) e Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

Mallorca: Dominik Greif; Nacho Vidal, Giovani González, Nastasic, José Copete e Jaume Costa; Mascarell, Sergi Darder e Morianes; Vedat Muriqi e Cyle Larin (Abdón Prats). Técnico: Javier Aguirre.

Onde assistir: Star+

