CR7 sai do banco, mas passa em branco em vitória tardia do Al-Nassr

Al-Nassr vence com gol no fim; Luís Castro poupou principais jogadores - (crédito: Foto: Divulgação / Al Nassr) Jogada10 Jogada10

O Al-Nassr conquistou uma vitória tardia, nesta sexta-feira (5), pela 27ª rodada da Liga Saudita. Cristiano Ronaldo até saiu do banco na etapa final, mas o autor do gol foi Laporte, no triunfo por 1 a 0 sobre o Damac, fora de casa.

Além de CR7, Mané, Brozovic e Alex Telles foram poupados. Já que o Al-Nassr estreia na Supercopa saudita na próxima segunda-feira (8), em jogo contra o Al-Hilal, de Jorge Jesus, pela semifinal.

LEIA MAIS: Zinchenko, da seleção da Ucrânia, admite que trocaria o futebol pela guerra

O Damac, oitavo colocado na Liga Saudita, não ofereceu muitos perigos ao time de Riade. De toda forma, o técnico Luís Castro acionou seu trio pesado na etapa final: Cristiano Ronaldo, Mané e Brozovic.

O gol só saiu depois da entrada do trio. Foi aos 90+1′, quando o croata fez cruzamento de escanteio e botou na cabeça de Laporte, que tirou o zero do placar.

O Al-Nassr segue na segunda posição do Sauditão, mas a 12 pontos de distância do líder Al-Hilal.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.