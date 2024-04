Time profissional do Vasco ganha novo ônibus, e Vegetti celebra

Novo ônibus do time profissional do Vasco foi entregue nesta sexta (5) - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco anunciou, nesta sexta-feira (5), que conta com um novo ônibus para as locomoções em dias de jogos, trajetos até o aeroporto e outras necessidades. O craque Pablo Vegetti tirou foto no interior do veículo e aproveitou para comentar, assim, sobre o novo ônibus.

“Esse é um exemplo de conquista fora de campo que faz a diferença. É um cuidado fundamental no dia a dia que reflete o profissionalismo do clube” disse o atacante argentino ao site oficial do Vasco.

Segundo o próprio clube informa, o modelo é um double deck 2024, além de ser o único 0 km do Brasil para um time de futebol. Ele foi realizado em parceria com a Tursan, empresa de ônibus e turismo.

“A Tursan está extremamente orgulhosa da Parceria com o Vasco e feliz com o resultado de meses de trabalho em conjunto, até chegarmos na realização da entrega na data de hoje”, disse Paulo Bonafé, CEO da empresa.

O modelo, personalizado, conta com melhor organização no espaçamento de poltronas, inclinação e tecido. O novo veículo possui 62 lugares, banheiro, cama entre a escada e o motorista, podendo servir em sua função normal ou, então, como bagageiro. Ainda há, aliás, elevador para cadeirante.

Em janeiro, os departamentos de futebol de base e feminino também receberam dois ônibus novos. A intenção era, dessa forma, melhorar a logística, garantir mais conforto e proporcionar um melhor transporte no dia a dia dos atletas das categorias.

