Al-Hilal vence mais uma e chega a 32 vitórias consecutivas

O Al-Hilal voltou a ampliar, nesta sexta-feira (5), a sua marca de vitórias consecutivas. No Estádio Prince Saud bin Jalawi, o time de Jorge Jesus venceu o Al-Khaleej por 4 a 1, pela 27ª rodada do Campeonato Saudita. Os gols, que garantiram a 32ª vitória consecutiva, foram de Al-Shehri, Malcom (2x) e Al-Hamdan. O segundo do brasileiro, aliás, foi um golaço. Sherif marcou pelo time da casa.

Com os três pontos, o Al-Hilal deu mais um passo ao título da competição. Afinal, com 77 pontos, abriu 12 de vantagem para o Al-Nssr, segundo colocado.

Como foi o jogo

O Al-Hilal começou a partida pressionando o time da casa, e abriu o placar logo aos seis minutos de jogo, com Al-Shehri. O goleiro Sehic se atrapalhou na saída de bola, facilitando a vida do atacante. No entanto, o Al-Khaleej não perdeu tempo e deixou tudo igual dois minutos depois, com Sherif, de cabeça.

Em confronto mais bastante disputado, a equipe de Jorge Jesus, melhor em campo, foi para o vestiário com a vitória parcial no placar, afinal o brasileiro Malcom, após grande passe de Milinkovi?-Savi?, marcou o segundo gol do Al-Hilal. Aliás, na primeira etapa, quem também se destacou em campo foi Michael, ex-jogador do Flamengo.

Segundo tempo

O início de segundo tempo foi, assim como o da etapa anterior, de predomínio do Al-Hilal. Malcom marcou o terceiro gol aos seis minutos, em uma linda finalização. Ele, aliás, chegou a mandar a bola para o fundo da rede aos oito minutos, mas o bandeirinha assinalou impedimento. Mas, o quarto gol do time de Jorge Jesus saiu nos acréscimos, após cobrança de pênalti. Al-Hamdan foi para a cobrança e, de cavadinha, fechou a vitória.

