Grêmio x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio entra em campo em busca do heptacampeonato gaúcho neste sábado (6) - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Grêmio e Juventude se enfrentam neste sábado, às 16h30, pelo jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho. Com o empate em 0 a 0 no jogo de ida, há uma semana, quem vencer leva o título. No caso de empate, o campeão será conhecido nos pênaltis. Aliás, pode ser o heptacampeão, já que, pela segunda vez em sua história, o Imortal pode conquistar a competição por sete vezes seguidas. O clube da Serra Gaúcho, todavia, não vence o Gauchão desde 1998.

Onde assistir

O Sportv e o Premiere transmitem a finalíssima ao vivo.

Como chega o Grêmio

O técnico Renato Gaúcho optou por poupar os titulares no meio de semana e trouxe da Bolívia uma derrota na estreia do clube na Libertadores. Entretanto, o treinador disse que não se arrepende da decisão,. já que terá força máxima para encarar o Juventude neste sábado. O foco é a conquista do título e, sendo assim, repetir o feito da equipe que, de 1962 a 1968, conquistou o único hepta gaúcho da história do Imortal.

Com todos os jogadores disponíveis, em suma, a única dúvida é quanto à escalação de Geromel. O capitão e ídolo se recupera de lesão e, desse modo, ainda não é presença certa ao lado do parceiro histórico Kanemann na zaga. No mais, mesmo tendo atuado no meio da semana, o goleiro Marchesin deve ficar na reserva de Caíque.

Como chega o Juventude

Com a semana sem jogos, o técnico Roger Machado focou totalmente na finalíssima. Ainda assim, há dúvidas quanto à escalação. Como Edson Carioca ainda está em fase de recuperação de um desconforto muscular. A tendência, em resumo, é que ele jogue. Mas caso não possa, Rildo deve ser seu substituto. Certa mesma, por fim, é a ausência do zagueiro Danilo Boza, que sofreu lesão no adutor da coxa direita ainda na semifinal contra o Inter e segue sem condições de jogo.

GRÊMIO X JUVENTUDE

Campeonato Gaúcho – Final – Jogo de volta

Data e horário: 06/04/2024, às 16hh30 (de Brasília)

Local:Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Caíque; João Pedro, Geromel (Rodrigo Ely), Kannemann e Mayk; Villasanti e Pepê; Pavon, Cristaldo e Gustavo Nunes; Diego Costa.. Técnico: Renato Gaúcho

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Edson Carioca (Rildo), Lucas Barbosa e Gilberto. Técnico: Roger Machado

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Maíra Mastella

VAR: Daniel Nobre Bins

